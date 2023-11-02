"Извините, а за чей счёт банкет"? Армяне в шоке от расходов дочери Пашиняна всего за пару дней

Соратники премьера Армении хотят увеличить его расходы. Благодаря этому, как считают армяне, Пашинян сможет чаще вывозить членов своей семьи за рубеж, что не отвечает интересам страны1 ноября стало известно, что власти Армении хотят увеличить расходы аппарата премьер-министра на 2024 год.