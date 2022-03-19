Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    видать не зря турки их давили - мерзкий трусливый народецНеизвестные оскве...
  • валерий лисицын
    А  зачем им  одумываться , они едут осознанно . Пусть едут , меньше  мусора под ногами.  Не уедут значит  будут тут  ...На Западе просто ...
  • олег олейник
    Настоящее европейское фашистское направление против России государств в Европе , так это те же государства , которые ...Наследие фашистов...

Юрий Сытник: Сильная Россия многих раздражает, особенно Европу и США

Юрий Сытник: Сильная Россия многих раздражает, особенно Европу и США

Министерство обороны Российской Федерации опровергает то один фейк киевского режима, то другой. Украинские националисты фабрикуют ложные сообщения с такой скоростью, что приходят к откровенному вымыслу всего, что сейчас происходит на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх