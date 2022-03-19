Юрий Сытник: Сильная Россия многих раздражает, особенно Европу и США

Министерство обороны Российской Федерации опровергает то один фейк киевского режима, то другой. Украинские националисты фабрикуют ложные сообщения с такой скоростью, что приходят к откровенному вымыслу всего, что сейчас происходит на Украине.
Министерство обороны Российской Федерации опровергает то один фейк киевского режима, то другой. Украинские националисты фабрикуют ложные сообщения с такой скоростью, что приходят к откровенному вымыслу всего, что сейчас происходит на Украине.
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