Студента МГУ арестовали на 46 суток за поддержку Украины и неподчинение полиции

ИЗВЕСТИЯ /Дмитрий Коротаев Никулинский суд Москвы арестовал на 46 суток иностранного гражданина Сергея Гунько, обучающегося на факультете фундаментальной медицины МГУ, за отказ предъявлять полицейским паспорт и за размещение проукраинских лозунгов в соцсетях.