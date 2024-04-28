Студента МГУ арестовали на 46 суток за поддержку Украины и неподчинение полиции

ИЗВЕСТИЯ /Дмитрий Коротаев Никулинский суд Москвы арестовал на 46 суток иностранного гражданина Сергея Гунько, обучающегося на факультете фундаментальной медицины МГУ, за отказ предъявлять полицейским паспорт и за размещение проукраинских лозунгов в соцсетях.
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