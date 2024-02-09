Более 200 млн нужно для завершения реставрации Дома горного начальника

Законсервированный объект культурного наследия надеются отремонтировать в 2025-2026 годах Объект культурного наследия регионального значения в центре Петрозаводска законсервирован, для продолжения работ требуются деньги.
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