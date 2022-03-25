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«Просто шоры пропадают. Ты видишь кто есть кто», — Дима Билан о переосмыслениях в 40 лет

«Просто шоры пропадают. Ты видишь кто есть кто», — Дима Билан о переосмыслениях в 40 лет

Несколько месяцев назад российскому артисту Дима Билану исполнилось 40 лет. В честь дня рождения исполнитель организовал концерт, где нашим журналистам удалось пообщаться с певцом.

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