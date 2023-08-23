Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Фабиан Бальбуэна: «АПЛ намного сильнее РПЛ и всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!»

Фабиан Бальбуэна: «АПЛ намного сильнее РПЛ и всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!»

– Какая лига сильнее: АПЛ или РПЛ? – Конечно же АПЛ, она намного выше РПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх