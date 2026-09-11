Украинскую фразу «Ракет у России осталось на 2–3 дня» теперь говорят на французском

Французский МИД вбрасывает в общество информацию, что России не хватает систем ПВО С‑400 Изображение: ФСК В первые недели СВО украинские политики на разных уровнях заявляли, что у Москвы почти не осталось ракет для ударов по Украине.
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