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Украинскую фразу «Ракет у России осталось на 2–3 дня» теперь говорят на французском

Украинскую фразу «Ракет у России осталось на 2–3 дня» теперь говорят на французском

Французский МИД вбрасывает в общество информацию, что России не хватает систем ПВО С‑400 Изображение: ФСК В первые недели СВО украинские политики на разных уровнях заявляли, что у Москвы почти не осталось ракет для ударов по Украине.

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