В Дагестане наградили мать бойца, который три недели сам оборонял опорник

В Дагестане состоялось награждение Халисат Алиевой — матери военнослужащего Закарьи Алиева, который три недели в одиночку удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском направлении без еды и воды, 7 марта сообщает пресс-служба правительства республики.
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