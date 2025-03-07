В Дагестане наградили мать бойца, который три недели сам оборонял опорник

В Дагестане состоялось награждение Халисат Алиевой — матери военнослужащего Закарьи Алиева, который три недели в одиночку удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском направлении без еды и воды, 7 марта сообщает пресс-служба правительства республики.