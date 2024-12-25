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Сектору Газа предрекли наступление голода

Сектору Газа предрекли наступление голода

В ближайшее время может начаться голод на севере сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление международной мониторинговой организации «Сеть систем раннего предупреждения о голоде» (FEWS NET).

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