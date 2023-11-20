С начала СВО Украина получила от стран Запада $233 млрд поддержки

ЕС является крупнейшим финансовым донором киевского режима, а США – главным поставщиком вооружений.Канадский сервис Visual Capitalist подсчитал, что Западные союзники за два года предоставили Киеву свыше 233 миллиардов долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи.