С начала СВО Украина получила от стран Запада $233 млрд поддержки

ЕС является крупнейшим финансовым донором киевского режима, а США – главным поставщиком вооружений.Канадский сервис Visual Capitalist подсчитал, что Западные союзники за два года предоставили Киеву свыше 233 миллиардов долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии