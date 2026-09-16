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РИА Новый день

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На Ямале стартовала прививочная кампания против гриппа – под нее попадает более 300 тысяч человек

На Ямале стартовала прививочная кампания против гриппа – под нее попадает более 300 тысяч человек

На Ямале началась прививочная кампания против гриппа. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, в этом году медики планируют привить более 310 тысяч ямальцев.

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