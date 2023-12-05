Оливковое масло - мишень для преступных группировок

Полиция Испании и Италии арестовала 11 человек и изъяла более 5000 литров поддельного оливкового масла после разоблачения международной банды, которая, предположительно, пыталась продать масло под видом его более дорогих аналогов, таких как virgin и extra virgin.
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