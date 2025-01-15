Искусственный интеллект и термоядерный реактор предложили снять в кино

Как создавали вакцину от ковида, зачем нужна прозрачная керамика, кто выиграл лунную гонку и когда россияне полетят на Венеру — ответы на эти вопросы в ближайшее время, возможно, даст современный российский кинематограф.
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