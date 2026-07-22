Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Беспредел и предательство. Пока у матери-одиночки опека отобрала четверых детей, миллион таджиков получили паспорт РФ

Беспредел и предательство. Пока у матери-одиночки опека отобрала четверых детей, миллион таджиков получили паспорт РФ

  Беспредел и предательство. Пока у матери-одиночки опека отобрала четверых детей, миллион таджиков получили паспорт РФ В Челябинске разворачивается настоящая драма: суд рассматривает дело Евгении Гулиной, матери четверых детей, чьих малышей забрали после гибели её мужа в зоне СВО.

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Комментарии
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александр бажан
Мигрантов специально заселяют в Россию, дабы потом  совершить переворот.  Так же Русский народ признать вне закона.
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1 м.
Владислав Владислав
Приличных слов нет, один мат!
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1 м.
АА
Алекс Архипов
Фамилии есть у тех, кто выдавал паспорта?
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1 м.