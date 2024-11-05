В Севастополе открылся просветительский автопоезд «Россия – моя история»: как посетить

В центре Севастополя начал работать уникальный автопоезд «Россия – моя история». Благодаря цифровым реконструкциям и интерактивным шоу жители и гости города могут ознакомиться с тысячелетней историей России и «встретиться» с людьми, которые её вершили.
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