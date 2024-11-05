Туристический п...
НовостиЧем занятьсяФотографииВидеоСанатории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

87 подписчиков

В Севастополе открылся просветительский автопоезд «Россия – моя история»: как посетить

В Севастополе открылся просветительский автопоезд «Россия – моя история»: как посетить

В центре Севастополя начал работать уникальный автопоезд «Россия – моя история». Благодаря цифровым реконструкциям и интерактивным шоу жители и гости города могут ознакомиться с тысячелетней историей России и «встретиться» с людьми, которые её вершили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх