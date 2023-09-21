Экономист о программах переквалификации кадров: «Полезный и недорогой способ готовить новых специалистов»

На семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета в Великом Новгороде губернаторы российских регионов обсуждали модернизацию системы переобучения граждан более востребованным профессиям и возможности повышения квалификации.
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