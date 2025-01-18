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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дикиджи о прыжковом турнире: «Никаких тактик и стратегий, все как пойдет. С правилами тяжело все, нужно думать очень много»

18 января в Санкт-Петербурге пройдет личный турнир чемпионата России по прыжкам. «Никаких тактик и стратегий.

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