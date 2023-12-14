Производство российских ESP запустят 19 декабря, а 18 декабря перезапустят завод «ПСМА Рус», на котором раньше выпускали Mitsubishi Outlander

Под конец года состоится сразу несколько важных событий на российском автомобильном рынке: начнется выпуск отечественных систем ESP и возобновится работа калужского предприятия «ПСМА Рус», на котором ранее собирали Peugeot 408, Citroen C4, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo, Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.