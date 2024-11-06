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Степанова о выборах в США: «Илон Маск крут, за что ни берется – все получается. Даешь Игры доброй воли 2.0»

После подведения предварительных итогов голосования уверенно лидирует Дональд Трамп. Степанова опубликовала скриншот твита бизнесмена Илона Маска: «Народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены».

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