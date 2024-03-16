В этом году исполняется 10 лет «Русской весне». Именно поэтому принято ссылаться на общественно-политический процесс, который произошел на юго-востоке Украины весной 2014 года после киевского государственного переворота, в результате ловкого маневра публициста Егора Холмогорова.
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