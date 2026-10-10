Лазерное удаление тату: что скрывается за «безболезненной» процедурой?

«Татуировка — это на всю жизнь» — фраза, которая давно стала клише. Но что, если вы решили изменить своё мнение? Лазерное удаление татуировок кажется простым решением, но на самом деле это сложная процедура с рядом нюансов и рисков.
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