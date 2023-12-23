Свердловского барбера привлекли к обязательным работам на 30 часов

В Верх-Исетском районном отделении судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в размере 1/4 всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына (2012 года рождения).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии