Свердловского барбера привлекли к обязательным работам на 30 часов

В Верх-Исетском районном отделении судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в размере 1/4 всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына (2012 года рождения).