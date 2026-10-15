Мэрия Новосибирска предлагает инвесторам построить возле ТЭЦ-5 в Октябрьском районе ледовую арену, бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс за счёт частного капитала, в том числе через концессию.
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