Объявлены российские цены на внедорожники Tank 400[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Great Wall Motor добавила в российскую гамму бренда Tank четвертую модель: объявлен старт приема заказов на внедорожники Tank 400.
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