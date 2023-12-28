Завершены работы по повышению энергоэффективности ещё одной гимназии

Гимназия № 6 в муниципии Бельцы была энергетически отремонтирована в рамках проекта возрождения города, финансируемого из источников Национального фонда регионального и местного развития (FNDRL) и реализуемого Северного подразделения Агентства регионального развития (ADR Nord).
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