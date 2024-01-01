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Татьяна Мишина: «Новый год отметили на даче – пускали салюты, затопили баньку. Приезжала Лиза Туктамышева, хорошо посидели»

«31 декабря и 1 января у нас не было никаких тренировок, работы. Должны же мы когда‑то отдыхать, ха-ха.

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