В офисе Зеленского заявили, что Россия усилит наступление уже в конце апреля

МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что в конце апреля и в мае армия России, вероятно, активизирует свои наступательные действия на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии