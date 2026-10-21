Егор Титов, бывший игрок "Спартака", считает, что Артём Дзюба заслужил прощальный матч. Дзюба, недавно ушедший из "Акрона", пока остается свободным агентом и планирует отдохнуть до зимы.
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