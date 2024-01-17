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В России могут смягчить наказание за неопасные преступления

В России могут смягчить наказание за неопасные преступления

Правоохранительные ведомства изучат возможность смягчения наказания за неопасные преступления. Такое поручение 17 января дал Президент России Владимир Путин по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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