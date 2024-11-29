МЧС показало, как тушит пожар на 200 «квадратов» в ангаре на проспекте Александровской фермы Постройку объяло пламенем ранним утром 29 ноября.
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МЧС показало, как тушит пожар на 200 «квадратов» в ангаре на проспекте Александровской фермы Постройку объяло пламенем ранним утром 29 ноября.