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Жеренко отразил 41 из 44 бросков «Бриджпорта» и одержал 4-ю победу в составе фарма «Сент-Луиса». Александров сделал дубль

Вадим Жеренко отразил 41 из 44 бросков «Бриджпорта» и одержал 4-ю победу в сезоне АХЛ. 21-летний российский вратарь был признан второй звездой матча АХЛ между «Спрингфилдом» и «Бриджпортом» (5:3).

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