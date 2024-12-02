Радимов поздравил «Спартак» с победой кадрами из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», где их приветствуют гвардейцы: «Когда хороши – тогда хороши! Поздравления вам, заклятые! Классный футбол»

Вчера красно-белые обыграли «быков» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ. Экс-игрок «Зенита» выложил в своем телеграм-канале отрывок из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», где антагонисты Шарль де Рошфор и Франсуа де Жюссак приветствуют мушкетеров.
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