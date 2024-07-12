Какой сегодня день: 13 июля

Сегодня, 13 июля, отмечаетсяМеждународный день головоломки. Эта дата приурочена ко дню рождения Эрнё Рубика – венгерского архитектора, получившего мировую известность за своё изобретение, которое он создал в 1974 году.
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