Крупный завод Estonian Cell остановил работу после выхода Эстонии из БРЭЛЛ

Крупнейший в Эстонии завод по производству целлюлозы Estonian Cell приостановил работу из-за резкого роста цен на электричество, который произошёл после выхода республики из единой энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва).
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