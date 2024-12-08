Бугенвиллея: история и символика

История открытия и распространения: Род Bougainvillea был назван в честь французского мореплавателя Луи Антуана де Бугенвиля, который впервые обнаружил это растение во время своей кругосветной экспедиции в 1768 году в Бразилии.
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