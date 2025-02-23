«Первую пожарную машину ждали больше 40 минут»: жители омского поселка, где в огне погиб шестилетний мальчик.
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«Первую пожарную машину ждали больше 40 минут»: жители омского поселка, где в огне погиб шестилетний мальчик.