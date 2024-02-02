Свердловский Уполномоченный, Глава и прокурор Ленинского района Екатеринбурга провели прием предпринимателей

31 января 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, Глава Администрации Ленинского района города Екатеринбурга Элена Беруашвили и прокурор Ленинского района города Екатеринбурга Генрих Гулиев провели прием предпринимателей.
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