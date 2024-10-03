Politico: США и Израиль обсуждают возможность удара по КСИР в Йемене и Сирии

Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможность удара армии еврейского государства по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене и Сирии в качестве ответа на ракетный обстрел Тегераном израильской территории.