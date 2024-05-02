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Welt: русские войска воспользовались ошибкой ВСУ в Очеретино и прорвали фронт

Welt: русские войска воспользовались ошибкой ВСУ в Очеретино и прорвали фронт

Немецкие журналисты уверены в том, что прорыв русским обеспечила ошибка украинских военных.Вооружённые силы России смогли занять территорию Очеретино в ДНР и прорвать линию обороны из-за совершённой украинскими подразделениями ошибки.

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