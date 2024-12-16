Аналитики: минимальная стоимость новогоднего стола в России составит около 7 тыс. рублей

Москва. Минимальная стоимость новогоднего стола составит около 7 тыс. рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования экспертов кошелька ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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