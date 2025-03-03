Кубические роботы уплотнят ваши склады

Компания «АРС Смарт Роботикс» вышла на первый раунд pre-IPO. Деньги инвесторов она планирует потратить на продвижение первой отечественной разработки систем кубического хранения на рынок складской автоматизации Кубические роботы SmartCube могут в пять раз повысить производительность сборки заказов в онлайн-торговлечитайте на monocle.