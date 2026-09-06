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Калужские новости

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На трассе М-3 в Калужской области смертельное ДТП с лосем

На трассе М-3 в Калужской области смертельное ДТП с лосем

Пассажир автомобиля «Лада Гранта» погиб, водитель доставлен в больницу после столкновения с лосем на трассе М-3 «Украина» в Калужской области.

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