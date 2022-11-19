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Рублев о выходе из группы итогового, где были три экс-чемпиона: «Меньше всего ожидал какого-то успеха и, возможно, это помогло»

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом на итоговом турнире ATP (3:6, 6:2, 6:3).

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