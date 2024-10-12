Начальник Управления МВД региона поздравил сотрудников медсанчасти УМВД с профессиональным праздником

Ведомственная медицина за многолетнюю историю прошла большой путь становления и развития. Сегодня Медико-санитарная часть УМВД региона представляет собой одну из передовых медицинских организаций Ивановской области.
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