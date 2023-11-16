Андрей Мостовой рассказал, что отклонил предложение из чемпионата Франции

Андрей Мостовой рассказал, как отказался от перехода в один из клубов Лиги 1. Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что в прошлом отклонил предложение от одного из клубов французской Лиги 1.
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