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Впервые в мире людей старше 65 лет стало больше, чем детей младше пяти

Впервые в мире людей старше 65 лет стало больше, чем детей младше пяти

Население Земли стремительно стареет. Дела с рождаемостью пока идут неплохо только в Африке. Однако во многих других уголках планеты есть серьезные проблемы.

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