Без движения: Израиль хочет ликвидировать всех командиров ХАМАС

Несмотря на то что Израиль до сих пор не признает свою причастность к убийству Исмаила Хании в Тегеране, в ЦАХАЛ подтвердили «Известиям», что ликвидация командиров ХАМАС приближает страну к достижению одной из ее главных целей — разрушению палестинского движения сопротивления.