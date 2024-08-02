Без движения: Израиль хочет ликвидировать всех командиров ХАМАС

Несмотря на то что Израиль до сих пор не признает свою причастность к убийству Исмаила Хании в Тегеране, в ЦАХАЛ подтвердили «Известиям», что ликвидация командиров ХАМАС приближает страну к достижению одной из ее главных целей — разрушению палестинского движения сопротивления.
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