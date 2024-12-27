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Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента

Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента

Национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи на заседании в пятницу, 27 декабря, большинством голосов проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента республики Хан Док Су, также занимающего должность премьер-министра.

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