Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента

Национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи на заседании в пятницу, 27 декабря, большинством голосов проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента республики Хан Док Су, также занимающего должность премьер-министра.
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