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Царьград

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Дожди до +15°C: погода в Новосибирской области 19 сентября

Дожди до +15°C: погода в Новосибирской области 19 сентября

В Новосибирской области предстоящие сутки будут характеризоваться прохладной погодой с осадками. По прогнозам метеорологов, 19 сентября 2026 года в регионе пройдут дожди, вероятность которых в утренние часы составит 88–91%.

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