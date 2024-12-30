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Царьград

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Чемпион мира по биатлону Геннадий Ковалёв ушёл из жизни на 80-м году

Чемпион мира по биатлону Геннадий Ковалёв ушёл из жизни на 80-м году

Геннадий Ковалёв, чемпион мира по биатлону, скончался в возрасте 79 лет. В период с 1970 по 1975 год он представлял сборную СССР, завоевав золото и серебро на чемпионате мира 1973 года.

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